El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 22 grados a media tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% y aumentando gradualmente hasta un 65% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura se eleve hasta los 36 grados . Sin embargo, la brisa suave del sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 10 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente en las horas de mayor calor.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin posibilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando los 31 grados a última hora del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente fresco en las zonas abiertas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Los Palacios y Villafranca no querrán perderse. La temperatura al caer la noche se situará en torno a los 26 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero. No olviden hidratarse y protegerse del sol durante las horas más intensas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.