El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Osuna, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 28 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados entre las 17:00 y 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 16% y el 41%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa en las horas pico. Es recomendable que los habitantes de Osuna tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h desde el oeste, especialmente durante la tarde. Este viento, aunque puede proporcionar algo de alivio, también podría generar una sensación de calor más intensa. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos suaves de 9 km/h en la madrugada y aumentando progresivamente hasta alcanzar los 21 km/h por la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 21:35 horas, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 23:00 horas, lo que proporcionará un alivio del calor diurno.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.