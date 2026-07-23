El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Morón de la Frontera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en un rango agradable, alcanzando los 25 grados a las 03:00 y 04:00.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con 37 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 24% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 22 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará durante la tarde, alcanzando rachas de hasta 36 km/h a las 18:00 horas. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de eventos al aire libre sin el temor de que se presenten chubascos inesperados.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 21:36 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 28 grados a la medianoche.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y tomar precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.