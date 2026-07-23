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El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET

El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas y que irán descendiendo ligeramente a medida que avance la jornada. A las 01:00, la temperatura se situará en 28 grados, y a las 02:00, en 27 grados, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé un calor intenso con 39 grados . Este calor puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la exposición prolongada al sol podría resultar incómoda. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 27% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 40% a las 06:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

El viento será otro aspecto a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando a lo largo del día. A las 18:00 horas, se prevé que el viento sople del oeste a 17 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, no se anticipan rachas de viento significativas que puedan alterar el ambiente caluroso.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

El ocaso se producirá a las 21:34 horas, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. Para aquellos que planean salir por la tarde o noche, se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratados, ya que las temperaturas seguirán siendo elevadas hasta bien entrada la tarde. En resumen, Montilla disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y despejado, perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.

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