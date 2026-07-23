El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de julio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 28°C y 25°C, proporcionando un inicio cálido y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 37°C en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 39% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, pero se intensificará en la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 51 km/h. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas pico.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el cielo permanecerá despejado y sin nubes que puedan interrumpir el sol. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Moguer.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27°C hacia la tarde-noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá observar un hermoso atardecer.
En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y vientos moderados que aportarán frescura. Es un día perfecto para salir a pasear, practicar deportes o simplemente relajarse bajo el sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.
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