El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Martos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 18:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 38 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la baja humedad podría hacer que el tiempo sea más tolerable para quienes se encuentren en la calle. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a una velocidad de 5 km/h por la mañana, aumentando gradualmente a 19 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que deseen disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasar tiempo en los parques y plazas de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 31 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes disfruten de una agradable velada bajo las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:32, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, Martos vivirá un día de calor intenso, cielos despejados y vientos moderados, condiciones perfectas para disfrutar del verano en su máxima expresión. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.