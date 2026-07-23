El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en un rango agradable, alcanzando los 25 grados entre las 03:00 y las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a descender gradualmente, llegando a los 24 grados a las 05:00 y continuando hasta los 23 grados entre las 06:00 y las 08:00. Durante estas horas, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 40% y el 49%, lo que proporcionará un ambiente relativamente cómodo.

A medida que el día avance, se espera un aumento en las temperaturas, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y subiendo hasta un máximo de 39 grados entre las 16:00 y las 18:00. Este calor será acompañado por un viento del oeste, que soplará con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, aumentando ligeramente en las horas más cálidas del día. A las 19:00, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 38 grados a las 19:00 y bajando a 34 grados hacia las 21:00.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los residentes y visitantes de Marchena pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre.

La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que descenderán a 32 grados a las 22:00 y finalmente a 29 grados a las 23:00. La puesta de sol se producirá a las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto de verano en Marchena. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de la vida al aire libre, con temperaturas cálidas y cielos despejados que invitan a salir y aprovechar el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.