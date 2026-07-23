El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, estabilizándose en torno a los 23 grados entre las 03:00 y las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 22 grados a las 05:00 y 06:00, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 27 grados a las 10:00. Durante la tarde, se prevé un aumento significativo de las temperaturas, alcanzando un máximo de 37 grados entre las 16:00 y las 17:00. Este calor puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 69% a las 05:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 30% durante la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 15 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h entre las 20:00 y las 21:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también puede generar una sensación de calor más intensa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.