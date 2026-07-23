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El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente a lo largo de la madrugada, alcanzando los 24 grados a las 04:00 horas.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 65%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa durante las horas pico del día. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes de Mairena del Alcor tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

El viento, que soplará predominantemente del sur, alcanzará velocidades de hasta 21 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor. Sin embargo, se prevé que las ráfagas más fuertes se registren entre las 17:00 y 18:00 horas, con velocidades que podrían llegar a los 37 km/h. Este viento podría contribuir a una ligera sensación de frescura, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de las 24 horas. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá las actividades recreativas y el turismo en la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:38 horas. En resumen, Mairena del Alcor vivirá un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar del verano, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.

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