El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a 28 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando, alcanzando los 26 grados a las 03:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a descender aún más, llegando a 24 grados a las 06:00 y 23 grados a las 07:00. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 40% a las 07:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las primeras horas del día.

Durante la mañana, se espera que el viento sople desde el sureste a una velocidad de entre 5 y 7 km/h, lo que proporcionará una brisa agradable. A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 34 grados a las 14:00 y 35 grados a las 16:00. La tarde será calurosa, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 37 grados entre las 17:00 y las 19:00, lo que podría hacer que sea recomendable buscar sombra o mantenerse hidratado.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto se complementa con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. La visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 32 grados a las 22:00 y cerrando el día con un cielo despejado. El viento se mantendrá ligero, con ráfagas que no superarán los 15 km/h, lo que hará que la noche sea agradable y propicia para disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, Lucena vivirá un día de verano típico, con temperaturas elevadas, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.