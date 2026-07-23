El día de hoy, 23 de julio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 29 grados , que descenderá ligeramente a 27 grados a la 01:00, pero comenzará a ascender nuevamente a medida que avanza el día.

Durante la mañana, se espera que la temperatura alcance los 24 grados a las 03:00 y continúe subiendo hasta llegar a los 30 grados a las 11:00. La máxima del día se prevé que alcance los 40 grados entre las 17:00 y las 18:00, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes de Lora del Río tomen precauciones ante estas altas temperaturas, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 61% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 12% hacia las 19:00. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 39 km/h. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es importante tener en cuenta que puede generar condiciones de sequedad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

Con el sol saliendo a las 07:17 y poniéndose a las 21:38, los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de largas horas de luz natural. Se recomienda hidratarse adecuadamente y buscar sombra durante las horas más calurosas del día para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.