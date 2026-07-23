El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 40 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 32 grados, que descenderá ligeramente a 31 grados a la 01:00 y continuará bajando hasta alcanzar los 24 grados a las 07:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir nuevamente, alcanzando los 39 grados a las 16:00. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 13% y el 44% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica más elevada. La humedad será más alta en las primeras horas de la mañana, pero disminuirá a medida que el sol se eleve en el cielo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 15:00. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de bochorno que se experimentará durante las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de toda la jornada. No se anticipan lluvias, lo que significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, y el cielo despejado permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:32.

Es recomendable que los habitantes de Linares tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas pico de temperatura. Se aconseja mantenerse hidratado, usar ropa ligera y protegerse del sol. Con un tiempo tan favorable, es un buen día para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de salud ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.