El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, estabilizándose en torno a los 21 grados entre las 04:00 y las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 20 grados, y se mantendrá en este rango hasta las 08:00. A medida que el día avance, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 35 grados a las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 86% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se incrementen las temperaturas.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 37 km/h, disminuyendo gradualmente a medida que avance la jornada. A partir de las 14:00, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur, con velocidades que oscilarán entre 18 y 29 km/h. Esta brisa puede proporcionar un alivio temporal del calor intenso que se experimentará durante las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un día en la playa o realizar actividades recreativas en el entorno natural de Lepe.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 19:00 y 30 grados a las 20:00. La noche se presentará con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 26 grados a las 22:00, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en Lepe será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.