El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que el calor se intensifique, alcanzando un 21% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lebrija tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con una velocidad que oscilará entre los 7 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los índices de probabilidad de lluvia son nulos. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin la preocupación de la lluvia. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 25 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:39 horas. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas altas y un viento moderado que puede ofrecer algo de alivio. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y aprovechen al máximo las condiciones favorables del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.