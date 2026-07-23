El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas y que irán descendiendo ligeramente a medida que avanza el día.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 02:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, llegando a los 39 grados entre las 15:00 y las 19:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 25% a la medianoche y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas del día. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. Las ráfagas de viento serán más notables en las primeras horas del día, alcanzando hasta 18 km/h a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más calurosa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, aunque se debe tener en cuenta el alto índice de radiación solar.

El ocaso se producirá a las 21:32, ofreciendo una hermosa puesta de sol en un cielo despejado. A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 32 grados a las 12 de la noche. En resumen, se prevé un día caluroso y soleado en Jaén, ideal para disfrutar del verano, pero con la necesidad de tomar precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.