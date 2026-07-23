El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% y aumentando gradualmente hasta un 43% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante el calor intenso, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, pero a medida que el sol ascienda, se sentirá un aumento significativo en la sensación térmica. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, con un ambiente cálido y seco. A partir de las 17:00 horas, comenzará un ligero descenso en la temperatura, que se mantendrá hasta el ocaso, previsto para las 21:39 horas.

La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 29 grados, ofreciendo un respiro del calor diurno. En general, se anticipa un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La combinación de cielos despejados y temperaturas elevadas hará de este un día típico de verano en Dos Hermanas, perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.