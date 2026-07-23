El día de hoy, 23 de julio de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 38 grados en las horas más cálidas, alrededor de las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 40%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes de Coria del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h a lo largo del día. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:40. La noche se presentará tranquila, con temperaturas agradables y sin la amenaza de lluvias.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.