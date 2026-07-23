El día de hoy, 23 de julio de 2026, se presenta en Écija con condiciones meteorológicas mayormente despejadas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a medida que avance el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que llegue a los 41 grados . Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 52%, lo que podría generar una sensación térmica más elevada. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y se mantengan hidratados.

El viento, que soplará mayormente del oeste y suroeste, tendrá velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a medida que avanza la tarde, alcanzando picos de hasta 30 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo que se espera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, pero también implica que la sequedad del ambiente podría aumentar, por lo que se recomienda tener cuidado con el uso del fuego y las actividades que puedan generar incendios.

La puesta de sol se producirá a las 21:36 horas, marcando el final de un día caluroso y despejado. Las temperaturas comenzarán a descender después del ocaso, pero se mantendrán relativamente altas durante la noche, con mínimas que rondarán los 22 grados .

En resumen, Écija disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La ausencia de lluvias y el viento moderado contribuirán a un ambiente seco, por lo que se aconseja a la población estar atenta a las recomendaciones de salud y seguridad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.