El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, se presenta con condiciones meteorológicas mayormente despejadas en Castilleja de la Cuesta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un valor que podría llegar hasta los 36 grados . Esta temperatura, combinada con la baja humedad relativa, que se sitúa en torno al 18% en las horas más cálidas, generará una sensación de calor intenso.

A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 27 y 23 grados , proporcionando un tiempo cálido pero agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y 16:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 11 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance ráfagas de hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría influir en la dispersión de cualquier posible contaminación en el aire.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, utilizando protector solar y ropa ligera.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más cómodos alrededor de los 28 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:40 horas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando, ofreciendo un respiro del calor del día.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.