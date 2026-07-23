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El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 23 de julio de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 04:00 horas. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 42% a la medianoche y aumentando hasta un 86% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más llevadera a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 20 y 25 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 39 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, contribuyendo a un ambiente veraniego.

El orto se producirá a las 07:25 horas y el ocaso a las 21:44 horas, lo que proporcionará un extenso periodo de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. Es recomendable que los habitantes de Cartaya tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de temperatura.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la playa o realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección solar adecuada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.

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