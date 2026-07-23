El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 24 grados a las 04:00 y 23 grados a las 05:00.

Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente. La temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 25 grados a las 09:00 y subiendo a 27 grados a las 10:00. A medida que el día avance, se prevé un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 37 grados a las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 64% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, aumentando a 22 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en Carmona, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente disfrutar de la belleza del entorno.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 36 grados a las 19:00 y bajando a 31 grados a las 22:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Carmona disfruten de una hermosa puesta de sol a las 21:38. En resumen, el tiempo de hoy en Carmona será cálido y soleado, perfecto para disfrutar de un día al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.