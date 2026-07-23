El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 39% por la noche. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en las horas pico de calor.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un tiempo más fresco, con temperaturas que rondarán los 28 grados a la hora del ocaso, que se producirá a las 21:39. Esto permitirá disfrutar de una velada agradable, ideal para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.