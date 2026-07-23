El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de julio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 27 grados a las 03:00 y 04:00.
A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en 26 grados hasta las 06:00. Durante la mañana, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 25 grados a las 07:00 y manteniéndose en ese nivel hasta las 08:00. A partir de las 09:00, se prevé un ligero aumento, con temperaturas que llegarán a los 27 grados a las 09:00 y alcanzarán un pico de 36 grados a las 14:00.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 31% a las 00:00 y descendiendo a 30% a las 05:00. A medida que la temperatura aumenta, la humedad también experimentará cambios, alcanzando un mínimo de 15% entre las 18:00 y 19:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.
En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y 19:00, alcanzando hasta 28 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.
No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.
El orto se producirá a las 07:14 y el ocaso a las 21:33, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy en Cabra se anticipa un día caluroso y despejado, perfecto para disfrutar del verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.
- Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera a Cerro Muriano
- Córdoba CF - Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el Trofeo Puertas de Córdoba
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Sevilla FC
- Adif elige Córdoba para albergar la plataforma que modernizará la red ferroviaria andaluza
- Los bomberos evitan que un grave incendio se propague entre las viviendas del casco histórico de Baena
- El Sevilla se lleva ante el Córdoba CF el Trofeo Puertas de Córdoba en los penaltis
- El Ayuntamiento de Córdoba inicia el 27 de julio la retirada del adoquín en tres calles del centro y reorganiza el tráfico durante las obras
- Iván Ania, tras la derrota ante el Sevilla FC: 'La pretemporada está para ensayar, para fallar y para que no suceda luego en Liga