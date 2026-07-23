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El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET

El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 23 de julio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 27 grados a las 03:00 y 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en 26 grados hasta las 06:00. Durante la mañana, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 25 grados a las 07:00 y manteniéndose en ese nivel hasta las 08:00. A partir de las 09:00, se prevé un ligero aumento, con temperaturas que llegarán a los 27 grados a las 09:00 y alcanzarán un pico de 36 grados a las 14:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 31% a las 00:00 y descendiendo a 30% a las 05:00. A medida que la temperatura aumenta, la humedad también experimentará cambios, alcanzando un mínimo de 15% entre las 18:00 y 19:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y 19:00, alcanzando hasta 28 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

El orto se producirá a las 07:14 y el ocaso a las 21:33, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy en Cabra se anticipa un día caluroso y despejado, perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.

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