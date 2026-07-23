El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 36 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo a un 25% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 20 km/h por la tarde. Esta brisa será un alivio en medio del calor, proporcionando un ambiente más agradable. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 34 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 28 grados a las 22:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

El orto se producirá a las 07:21 y el ocaso a las 21:38, brindando un amplio margen para aprovechar la luz del día. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del verano en Las Cabezas de San Juan, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.