El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% y aumentando gradualmente hasta un 60% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 18:00 horas, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 34 grados a las 21:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:36. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 31 grados, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ofrecerá algo de alivio del calor. La ausencia de lluvias y el cielo despejado permitirán que los cordobeses y visitantes aprovechen al máximo este día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.