El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen bajando hasta alcanzar los 23 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 22 grados hasta las 08:00. Durante este periodo, la humedad relativa también mostrará un aumento, comenzando en un 39% y alcanzando un 64% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de calor moderada. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 37 grados a las 17:00.

El viento será un factor a tener en cuenta hoy, con rachas que oscilarán entre los 14 y 22 km/h durante la mañana y la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor en las horas más cálidas del día. A partir de las 20:00, se espera que el viento disminuya, con velocidades que rondarán los 12 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 22:00 y cerrando el día con un ambiente agradable. El ocaso se producirá a las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá observar un hermoso atardecer. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en Bormujos, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.