El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ãbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de julio de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 25 grados a las 05:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 37 grados a las 15:00, lo que sugiere un día caluroso.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 39% a las 09:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 15% hacia las 19:00. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 15:00. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también podría generar una sensación de calor más intensa debido a la baja humedad.
No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre sin inconvenientes.
El orto se producirá a las 07:08 y el ocaso a las 21:30, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Se aconseja a los habitantes de Úbeda que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevén las temperaturas más altas. En resumen, será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.
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