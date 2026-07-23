El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 32 grados , y aunque se espera un ligero descenso a lo largo de la mañana, las temperaturas seguirán siendo agradables.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, donde se prevé que llegue a los 40 grados . Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 13% y el 44%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la exposición al sol puede ser más intensa.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 19 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de 22 km/h hacia la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los pronósticos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 21:32 horas, marcando el final de un día caluroso y despejado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor diurno. Para aquellos que disfrutan de las noches al aire libre, las temperaturas se mantendrán en torno a los 33 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de la velada sin el agobio del calor extremo.

En resumen, Bailén vivirá un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán los 40 grados y un cielo despejado. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.