El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 23 grados a las 07:00 horas.

A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 35 grados en las horas pico, entre las 14:00 y 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 15% y el 39%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Baeza tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas.

El viento, que soplará desde el oeste, tendrá una velocidad que variará entre 6 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la ciudad. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes que Baeza tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:31 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.