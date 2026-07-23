El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 27 grados a las 03:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 06:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 39 grados a las 18:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 39%, lo que podría generar una sensación de calor intenso durante las horas más cálidas del día.

El viento, que soplará mayormente del oeste y suroeste, tendrá velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos de hasta 11 km/h, disminuyendo a 5 km/h en la mañana y aumentando nuevamente a 15 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 39 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas pico, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen Baena hasta el ocaso, que se producirá a las 21:33. La noche traerá consigo un ligero descenso de las temperaturas, que se espera que caigan a 31 grados a las 23:00, manteniendo un ambiente cálido y agradable para disfrutar de las actividades nocturnas. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano en Baena, con un tiempo ideal para salir y disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.