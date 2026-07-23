El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 58% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día. Es recomendable que los habitantes de Andújar tomen precauciones ante el calor, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de precipitaciones también sugiere que el suelo permanecerá seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores y jardineros de la región.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado. Se aconseja a la población que se mantenga hidratada y busque sombra durante las horas más calurosas del día, disfrutando de las condiciones favorables que ofrece este soleado día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.