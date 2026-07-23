El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 22 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 21 grados y manteniéndose en ese rango hasta las 07:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 30 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 15:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 85% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica más intensa en las horas pico.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 13 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 20 km/h hacia la tarde. Este viento, aunque moderado, proporcionará algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 16:00 y bajando a 31 grados hacia las 19:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:43. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 28 grados a las 23:00.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más intensas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.