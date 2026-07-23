El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 24 grados a media tarde, pero sin que esto afecte la sensación de calor, que se mantendrá agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% y aumentando gradualmente hasta un 61% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor, que se prevén entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando la temperatura alcanzará su máximo de 40 grados . Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante estas horas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas que se sentirán en las zonas más abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, es importante recordar que, aunque el cielo se mantenga despejado, la radiación solar será intensa, por lo que se aconseja el uso de protector solar y ropa adecuada para protegerse del sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:40, marcando el final de un día caluroso pero agradable en La Algaba.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.