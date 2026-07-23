El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva podría hacer que el calor sea más tolerable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y el sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:31, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá una buena observación de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y cielos despejados. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.