El día de hoy, 23 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 69% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. En las horas más intensas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 48 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es recomendable tener precaución ante posibles ráfagas fuertes.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 34 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para disfrutar de actividades nocturnas, con temperaturas que rondarán los 28 grados a las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente relajarse bajo el sol. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.