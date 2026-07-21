El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente soleado y cálido este 21 de julio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mostrarán poco nubosos, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango agradable, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 23 grados entre las 03:00 y las 04:00.

Durante la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa comenzará en un 44% a la medianoche, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 61% a las 09:00 y bajando a un 39% a las 12:00. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, podría hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 19:00, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 22:00 y cerrando el día con cielos poco nubosos.

En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor pueden anticipar un día de verano típico, con calor y sol, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la recomendación de mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.