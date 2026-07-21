El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo hasta un 21% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del sol sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h. Esto proporcionará un alivio agradable ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son perfectas para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. La puesta de sol está prevista para las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente al caer la noche, alcanzando los 30 grados hacia la tarde-noche.

Es recomendable que los habitantes de Utrera tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico. Se sugiere mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible. Con un tiempo tan favorable, hoy es un día perfecto para disfrutar de la belleza de Utrera y sus alrededores, aprovechando al máximo el esplendor del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.