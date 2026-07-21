El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Tomares se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta un 38% hacia el final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del sol. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde-noche, alcanzando los 29 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

El orto se producirá a las 07:19, brindando una hermosa salida del sol que marcará el inicio de un día espléndido. Por la noche, el ocaso será a las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de verano perfecto en Tomares.

En resumen, el tiempo de hoy en Tomares será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.