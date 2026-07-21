El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 37 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, se espera un aumento significativo, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 37 grados a las 16:00. Este calor puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 72% a las 06:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, llegando a un 22% hacia el final de la tarde. Esto podría generar un ambiente más seco y caluroso, lo que es típico en esta época del año.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Sin embargo, es importante estar atentos a la dirección del viento, ya que puede cambiar a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que hoy sea un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea en parques, terrazas o en la playa cercana.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como un día cálido y mayormente despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.