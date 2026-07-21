El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

Hoy, 21 de julio de 2026, La Rinconada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:18. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 39 grados centígrados en las horas pico de la tarde, entre las 16:00 y las 17:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa comenzará en un 41% por la mañana, aumentando gradualmente hasta un 20% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más calurosa. A lo largo del día, se espera que la brisa del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h, proporcione algo de alivio ante el calor. Sin embargo, en las horas más cálidas, el viento podría ser menos perceptible, lo que acentuará la sensación de calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día en el parque o realizar deportes al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 12 grados centígrados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:41, ideal para una cena al aire libre o una caminata nocturna.

En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas. La ausencia de lluvias y la presencia de una ligera brisa del sur harán que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.