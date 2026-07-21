El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad ayudará a que el ambiente se sienta un poco más tolerable. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de Puente Genil tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves a moderadas, con una velocidad que oscilará entre 5 y 11 km/h, predominando de dirección oeste. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas abiertas y durante las horas de mayor temperatura. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades recreativas o eventos al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que también implica la necesidad de protección solar adecuada para evitar quemaduras.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 37 grados hacia las 21:00. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 15 grados, lo que proporcionará un alivio bienvenido tras un día caluroso. En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.