El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 38 grados , lo que sugiere un ambiente bastante caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 19% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Durante las horas de la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas que se sientan más intensas en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones meteorológicas adversas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y actividades que ofrece Priego de Córdoba en esta época del año.

A medida que se acerque la noche, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando valores más frescos, alrededor de 20 grados hacia la medianoche. El cielo continuará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:34 horas.

En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.