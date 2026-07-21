El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, se presenta en Pozoblanco con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea bastante calurosa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 65% en la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo del día, se espera que el viento mantenga una dirección constante, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:39. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para actividades al aire libre.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día. La ausencia de lluvias y la presencia de un viento moderado del noroeste contribuirán a un ambiente agradable, perfecto para disfrutar de las actividades veraniegas. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.