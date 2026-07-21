El día de hoy, 21 de julio de 2026, Palma del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar rápidamente, alcanzando los 39 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. La máxima se registrará a las 17:00 horas, con 41 grados, antes de descender a 40 grados hacia las 18:00 y 19:00 horas. Por la noche, las temperaturas se mantendrán en torno a los 31 grados a las 23:00 horas, lo que indica que la noche será cálida.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% a las 06:00. A medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 20% durante las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con una velocidad de 10 km/h a la medianoche, aumentando a 14 km/h a lo largo de la mañana. Durante el día, las ráfagas de viento alcanzarán hasta 28 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio del calor. Sin embargo, se prevé que el viento disminuya hacia la noche, con velocidades de 10 km/h a las 21:00.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. En resumen, Palma del Río disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la protección solar y la hidratación.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.