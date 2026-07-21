El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

Hoy, 21 de julio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable y luminoso. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, pero no se espera que afecten significativamente la radiación solar.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, con valores que oscilarán entre los 36 y 38 grados . Este calor será más intenso durante la tarde, por lo que se recomienda a los habitantes de la localidad tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en torno al 27% a 29%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que es importante mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, la dirección del viento será constante, lo que significa que no se anticipan cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde-noche, alcanzando valores más frescos de alrededor de 30 grados al caer el sol.

El orto se producirá a las 07:19, brindando a los residentes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:40, ofreciendo una larga jornada de luz. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Los Palacios y Villafranca, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la importancia de la hidratación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.