El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% y descendiendo a un 16% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más llevadero para quienes realicen actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad que oscilará entre los 11 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, ideal para aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.