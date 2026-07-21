El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Morón de la Frontera se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:17. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 36 y 38 grados , lo que sugiere un ambiente caluroso y seco.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de calor extremo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o lluvias, lo que permitirá que las actividades diarias se desarrollen sin contratiempos. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación y a la protección solar, dado que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 21:38. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando valores más frescos durante la noche, lo que ofrecerá un respiro del calor diurno.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.