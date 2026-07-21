El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá disminuyendo gradualmente, alcanzando los 24 grados a las 04:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 06:00.

Durante la mañana, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos de poco nuboso a partir de las 02:00, pero sin que esto afecte la claridad del día. La temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 12:00, y alcanzando un pico de 39 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes de Montilla tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% a las 00:00 y subiendo hasta un 52% a las 08:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría proporcionar un alivio en la sensación de calor durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 13 km/h a las 09:00 y alcanzando hasta 27 km/h en la tarde. Este viento podría ofrecer un respiro ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La puesta de sol está programada para las 21:36, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural.

En resumen, Montilla vivirá un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas de mayor calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.