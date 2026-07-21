El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 38% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que el calor sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de Moguer se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de paseos, picnics o cualquier evento al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 26 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:44, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el día en Moguer se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, seco y con cielos despejados. Se recomienda tomar precauciones ante el calor y aprovechar las condiciones favorables para disfrutar de la belleza del entorno.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.