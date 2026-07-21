El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de julio

El día de hoy, 21 de julio de 2026, Martos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 38 grados en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% por la mañana y descendiendo a un 16% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad podría hacer que el tiempo sea más tolerable para los habitantes y visitantes de la zona. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en su punto máximo. La dirección del viento variará a lo largo del día, comenzando desde el sur y cambiando hacia el oeste, lo que podría proporcionar un ligero alivio del calor en ciertos momentos. Sin embargo, las ráfagas más fuertes se sentirán principalmente en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura temporal.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los cielos despejados continuarán dominando, permitiendo que el sol brille intensamente. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 19 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:34. La noche se presentará tranquila, con un ambiente fresco y agradable, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, Martos vivirá un día de verano típico, con calor intenso, cielos despejados y un viento moderado que ofrecerá momentos de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-20T20:53:08.